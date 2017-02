Eutingen Auch der "Führer" landete schon in Eutingen

Um das anfangs militärisch genutzte Fluggelände zu tarnen, wurde ein Reichsguthof gebaut, auch bekannt als Scheingehöft. Die Familie Wunderle bewirtschaftete diesen, sie hatte Ochsen und Grünland. Brennnesselflächen wurden für die Kleiderproduktion angebaut.

Fotos zeigten aber auch Bunker, die zum Teil in den Boden gebaut wurden. Von den Zeitzeugen hatten die Buchautoren auch Fotos von geselligen Momenten erhalten, als beispielsweise Silvester im Bunker gefeiert wurde.

Zur Flugplatzgeschichte gehören auch die Flugzeuge, die auf dem Gelände beheimatet waren. "Es gab jede Menge Flugzeuge", erfuhren die Zuhörer. Das Transportflugzeug JU52 sei jedoch am meisten anzutreffen gewesen. In der Nähe der Straße Richtung Baisingen habe es einen Schießstand gegeben. An diesem wurden Flugzeuge militärisch ausgerüstet. Fotos von verunglückten Flugzeugen veranschaulichten, dass dabei nicht immer alles glatt lief.

Um die Zeitgeschichte vollumfänglich darzustellen, berichtete Willi Schaupp auch vom Besuch von Adolf Hitler 1940. Der "Führer" sei aber nicht wegen des Flugplatzes in Eutingen gelandet, sondern um zu seinem Führerhauptquartier nach Tannenberg auf dem Kniebis zu kommen und die Region zu sehen. Eutingen sei damals die nächste Landemöglichkeit gewesen. Nach dem Frankreichfeldzug nahm die militärische Nutzung des Flugplatzes immer stärker ab. Vor dem Einmarsch der Franzosen wurde die Landebahn zerstört, damit kein Flugzeug landen konnte.

1946 wurden 48 Hektar Fläche an die Landwirte zurückgegeben. Die Franzosen installierten auf dem heutigen NABU-Gelände ein Tanklager, mit dem sie ihre Kompanien in der Region versorgten. Die Segelflieger kehrten 1956 wieder auf den Eutinger Flugplatz zurück und sind seither dort beheimatet. Als Fluggemeinschaft teilen sich zwei Vereine das Gelände, die am Sonntag, 19. März, ab 15 Uhr zum nächsten Vortrag in den "Flieger" einladen.