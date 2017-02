Eutingen Auch das noch: Plastiksäcke falsch gestapelt

Eutingen. Nach dem Einmarsch des Prinzenpaars und Zunftrats machten es Kerstin und Daniel Neuss vom hohen Stützen spannend: "Wie soll das heute funktionieren? Jimmy ist in Chile zom Marschieren". Damit spielten sie auf Staract Rolf "Jimmy" Klink an, der gerade auf Urlaub in Chile weilt.

"Die Jonge" müssten heute das Programm mit der "goldenen Sau" gekonnt umsetzen, was Ansager Nadine Krauß und Marina Holocher im schwarzen Abendkleid unterstrichen. Als erste Sternchen zeigten die Sweety’s der Narrenzunft ihren Marschtanz unter der Regie von Isabell Krauß und Alina Stark.

Weil die Skibindung der drei Tenöre (Christopher Meitz, Peter Klink und Alexander Krauß) gerissen war, erhielten sie die goldenen Sau für die "Beste Panne beim Auftritt". "Ich geh vom Acker, man sollte nicht so lang schwätzen", gab Gerold Akermann die Bühne frei.