Eutingen Armin Jöchle will nicht mehr warten

Der Weitinger Rat Andreas Gaus stellte diese Erschließung jedoch in Frage. "Wir finanzieren 1,3 Millionen ins Leere – das ist hart." Er stellte die Frage, ob jetzt schon Straßenlaternen gesetzt werden, ohne das Grundstück verkauft zu haben. Auch sinnierte er über die Notwendigkeit von Gehwegen in einem Industriegebiet nach. Kollege Horst Niessner legte hierzu sein Veto ein, denn für ihn sind Gehwege gerade in Industriegebieten ein Muss. "Viele Leute kommen mit dem Zug zur Arbeit – sollen die auf der Straße laufen?", lautete sein Argument Pro-Gehweg.

Für Rohrdorfs Ortsvorsteher Rolf Waldörfer schien plötzlich die vorgesehene Straßenbreite von 6,5 Meter zu schmal für einen Lkw-Begegnungsverkehr zu sein, wie er anmerkte. Walddörfer hatte diesen Einwand aus der vorausgegangenen Ortschaftsratssitzung mitgebracht, musste aber schnell einsehen, dass hier keine planerischen Fehler gemacht wurden und die Straßenbreite anscheinend sehr wohl ausreicht.

Rat Sebastian Lazar wurde bei diesem Projekt und den damit verbundenen Kosten gleich richtig progressiv aggressiv. "Wir können diese Erschließung nicht als Gesamtprojekt betrachten. Wir können nicht einfach in die Vollen gehen. Wir müssen die Sache als Bausteine definieren, die wir bei Bedarf passend zusammensetzen", war seine klare Forderung. Zudem war er der Meinung, dass man trotz vorausgegangener Entscheidungen immer über Kosten diskutieren darf. Rat Tobias Plaz war da, wie viele seiner Ratskollegen, anderer Meinung. "Jetzt eine Rolle rückwärts zu machen sehe ich als falsches Signal." Rat Hubert Lachenmaier erinnerte daran, dass man diese Erschließungskosten bereits in der Haushaltskommission genehmigt hatte und damit ein Zeichen des politischen Willens setzte. Weitingens Ortsvorsteher Roland Raible brachte den Begriff des unternehmerischen Risikos in die Diskussion ein und Rat Joachim Gölz glaubt, dass das Gewerbegebiet durch diese Resterschließung wesentlich attraktiver wird.

Armin Jöchle, dem die Richtung, die bei dieser Debatte von den jüngeren Ratsmitgliedern angestoßen wurde, offensichtlich nicht gefiel, versuchte es dann mit Sarkasmus. "Wir können auch auf den St. Nimmerleinstag warten, an dem ein Unternehmer vorbeikommt, uns die Restflächen zum Top-Preis abkauft und eine Wendeplatte hinbaut."

Letztendlich einigte man sich bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme darauf, dass die Restarbeiten ausgeführt werden und die Ausschreibung hierfür baldmöglichst erfolgt.