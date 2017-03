Eutingen Ansturm im Norden

Eutingen. Schon vor gut anderthalb Jahren kam das Thema in der Gemeinde auf: Die Spielplatzsituation im Eutinger Norden. Der Spielplatz "Laiberin" am Fantadu biete, so die Meinung der Eltern, zu wenige Möglichkeiten für Kleinkinder. "Durch den Zuzug von jungen Familien in das Baugebiet ›Stützen‹ hat sich die Zahl im nördlichen Bereich von Eutingen erhöht", sagte Bürgermeister Armin Jöchle im Bezirksbeirat.

Eigenleistungen und Spenden sparen

Hier soll nun, so der Vorschlag der Gemeinde nach Gesprächen mit Anwohnern, der Spielplatz nach Norden erweitert werden. Bereits im vergangenen Jahr seien defekte Spielgeräte ausgetauscht worden und durch neue (unter anderem ein Trampolin) ersetzt worden. Als Gesamtkosten wurden 40 000 Euro veranschlagt, wobei schon 10 000 Euro im Jahr 2016 vorfinanziert worden sind und drei der elf Geräte (unter anderem ein Karussell) schon aufgestellt sind. Durch Spenden (unter anderem 300 Euro von den Eltern) und Eigenleistungen könnten, so die Verwaltung, rund 2000 Euro eingespart werden. Wegen der langen Vorlaufzeit bei der Lieferung könne der Spielplatz erst ab Ende April erweitert werden. Kinder könnten dann aber in den Sommermonaten auf dem Gelände spielen.