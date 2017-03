Eutingen Anschluss an das Spitzentrio soll gehalten werden

Stellvertretend für den abwesenden Jugendleiter Nico Usemann wies Klippel darauf hin, dass es schwer gewesen sei, Jugendtrainer zu finden. Wer die SG dabei unterstützen oder selbst ein Amt übernehmen wolle, könne sich beim Vorstand Nachricht geben.

In Zukunft werde sich die SG mit dem neuen Konzept der Jugendspielgemeinschaft Gäu (JSG) beschäftigen. Im Zuge dessen wurde ein Zusatzbeitrag pro Kind veranschlagt, um Angebot und Qualität zu erhöhen. Weiterbildung des Trainerpools, aber auch aufwendige Trainingsmethoden für die 168 Jugendlichen in zwölf Mannschaften, seien so umsetzbar.

Wie wichtig die Jugend sei und dass diese die Zukunft sichere, betonte auch Manfred Feldbinder, Vorsitzender der Sportfreunde Rohrdorf, der die Entlastung vornahm. Die beiden Hauptvereine hätten die SG im vergangenen Jahr stark unterstützt, wovon der Vorstand der SG schrittweise wegkommen wolle, erklärte Michael Klippel.

Kassierer Christian Walter nannte die Einzahlung der Hauptvereine und eine hohe Spendensumme auf der Habenseite. Demgegenüber standen Ausgaben wie Aufwandsentschädigungen für Trainer und Ehrenamtliche sowie die Kosten für die aktive Mannschaft. Trotz der zahlreichen Ausgaben verzeichnete er am Schluss ein Plus.

Um dieses zu erhöhen, nannte Klippel ein neues Sponsoringkonzept, das in Arbeit sei. Die Erhöhung der Selbstständigkeit sei ein Zukunftsthema, das die SG beschäftigen werde. Um diese Aufgabe gestärkt umsetzen zu können, strebte die SG die Besetzung aller Vorstandsämter an, was bei den Wahlen problemlos gelang. So könne die SG sich ihren Hauptzielen widmen – einer sportlich erfolgreichen Saison und die Jugendarbeit weiter vorantreiben.

Wiederwahl:

Stellvertretender Vorsitzender: Martin Woitas

Abteilungsleiter: Dietmar Wetzel

Kassierer: Christian Walter