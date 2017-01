Eutingen An vielen Stellen Spuren hinterlassen

2003 wechselte Gabriele Epple zum Kinderhaus "Fantadu" nach Eutingen, wo sie heute noch großes Engagement zeige. Ihr Präsent und die Dankesurkunde nahm sie mit einer selbst geschriebenen Rede entgegen, in der sie die Verwaltung und ihr Team lobte. Aber auch die Kinder vergaß sie nicht. "Jedes Kind hat mich geprägt und Spuren hinterlassen", beschrieb sie, dass sie für den Beruf brenne.

Der Gemeinde bleibe sie erhalten – ebenso wie Renate Dennochweiler. Als Beamtin im Mittleren Verwaltungsdienst sei sie nach der Zeit als Verwaltungsangestellte bei der Stadt Herrenberg 1991 nach Eutingen gekommen. Seither arbeite sie in der Finanzverwaltung, wo sie Kämmerer Walter Volk bei der Aufstellung des Haushaltsplans unterstütze. Dieser durfte jedoch nicht aus dem Nähkästchen plaudern, als der Bürgermeister über das Thema Wald, ein weiteres Aufgabengebiet der Finanzverwalterin, sprach. In diesem Bereich habe sie wahrscheinlich ihren heutigen Mann, Förster Josef Dennochweiler, kennengelernt, was Renate Dennochweiler nickend bestätigte.

Bei Verträgen mit Vereinen, Zuschüssen zu Projekten, die Umstrukturierung im EDV-Bereich und weiteren Aufgaben habe die EDV-Beauftragte großes Engagement gezeigt. "Es ist wohltuend, eine so bewährte Kraft an der Seite zu wissen", dankte er und übergab ein Geschenk.

Über das Maß hinaus habe sich auch Georg Burtscher als Hausmeister der Göttelfinger Korntalhalle fünf Jahre eingebracht. Der gelernte Flaschner habe es nicht immer einfach gehabt, alles unter einen Hut zu bringen und die Halle in gutem Zustand zu erhalten. Vor allem nach Veranstaltungen war sein Wissen gefragt, aber auch bei Reparaturen oder Pflegemaßnahmen. Flexibilität und Engagement zeichneten den Göttelfinger aus, wofür er ein Abschiedsgeschenk erhielt.

Verabschieden musste Jöchle auch die ehemalige Leiterin des Kinderhauses Fantadu, Susanne Baiker, die nach über 14 Jahren neue Herausforderungen bei der Katholischen Erwachsenenbildung in Horb annimmt. Sie sei mit nur 24 Jahren als Leiterin des Kinderhauses eingestellt worden. Damals sei auch dieses "sehr voll" gewesen, erinnert sich Jöchle.

Als Schnittstelle zwischen Verwaltung, Eltern und Kindern agierte Susanne Baiker, die bei der Einführung des dreigruppigen Kindergartens mit Schulkindbetreuung mitwirkte. Auch vor der Umsetzung der Kleinkindbetreuung schreckte sie nicht zurück und brachte sich bei der Ganztagesbetreuung und Kinderkrippe ein.

"Es gab Höhen und Tiefen", gestand Susanne Baiker, die aufgrund eines guten Teams viel habe umsetzen können. "Schade, dass Sie gehen": Mit diesen Worten überreichte Armin Jöchle das Präsent.