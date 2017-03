Eutingen Alles wird schöner: Sanierung des Clubhauses

Dafür habe man das Vereinsheim zeitgemäß hergerichtet. Zurzeit sei man daran, alles schöner zu machen in Verbindung mit einer neuen Aufteilung der Räume. Die Dachsanierung konnte bereits abgeschlossen werden.

Für all das brauche man stabile Finanzen. Unter anderem durch viele Aktionen – vom Gäu-Oldie-Turnier, einem neu kreierten Jux-Turnier, aber auch Gebührenbriefe austragen oder in den Vorjahren Hoametfescht-Bändel verkaufen – konnte ein ordentlicher Überschuss erzielt werden. Das Geld reiche gerade so, um den jahrelangen Investitionsstau zu beheben, so der TCW-Boss.

Tennisschule Hofmann leistet ganze Arbeit

Die Betreuung der Jugendlichen durch die Jugendwartinnen Heidi Katz und Susanne Hofmann sowie die Tennisschule Hofmann sei professionell. Der Ausschuss tage nicht nur, sondern arbeite hart an Verbesserungen.

Schriftführer Tim Peters gab einen Rückblick auf das Vereinsjahr mit Arbeitseinsätzen, Aktivitäten, sportlichen Highlights und Ausflügen. Zum Saisonstart Anfang Mai konnten die Plätze erst "kurz vor knapp" fertig gemacht werden nach massivem Druck bei der beauftragten Gartenbaufirma.

Im Mai wurden die Einzelmeisterschaften von TCW und Tennisabteilung Rohrdorf auf den Rohrdorfer Plätzen ausgetragen, außerdem gab es ein Eltern-Kind-Turnier. In der Verbandsrunde waren mit Rohrdorf bei Erwachsenen und Jugend 18 gemeinsame Mannschaften gemeldet, die Spielgemeinschaften mit Rohrdorf funktionieren gut, so Peters und Sailer.

Das Hoamet-Fescht fiel aus und damit auch die Einnahmequelle Festbändelverkauf, doch wurde kurzerhand ein "Jux-Turnier für Jedermann" organisiert, das zum großen Erfolg wurde. Im September wurden die Doppelmeisterschaften in Weitingen ausgespielt. Der Gäu-Jugend-Cup wurde von Rohrdorf ausgerichtet.

Weiteres Herbst-Highlight war das Gäu-Oldie-Turnier Anfang Oktober, das zum 14. Mal ausgetragen wurde und "hochkarätige Matches und Gourmetküche von Werner Mayer und seinem Küchenteam" bot. Lobende Worte gab es für die gute Zusammenarbeit mit den Rohrdorfer Tennisfreunden, die bei Bedarf auch immer ihre Plätze zur Verfügung stellen.

Zweiter Vorsitzender Dirk Hein gab einen Überblick über die Arbeitsstunden. Insgesamt wurden 2016 deutlich mehr Stunden erbracht als gefordert. Statt 380 Soll-Stunden wurden 614 Stunden registriert. Dabei dürften längst nicht alle Arbeitsstunden berücksichtigt sein. Hein bat darum, die Arbeitsstunden gewissenhaft einzutragen.

Kassierer Patrick Graf präsentierte neben dem aktuellen Mitgliederstand alle Zahlen des Geschäftsjahres 2016, in dem erneut ein Plus erwirtschaftet wurde. Rücklagen für die Clubhaussanierung sind vorhanden. Grafs Einnahmen- und Ausgabenplan für 2017 wurde einstimmig genehmigt. Die Aufnahme- und Jahresbeiträge wurden für 2017 unverändert beschlossen, ebenso die Arbeitsstunden für Männer und Frauen mit je zehn Stunden.