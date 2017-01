Eutingen Alles neu: vom Team bis zur Ausstattung

1000 Euro pro Jahr habe die Bücherei im Rathaus gekostet – und das sei ein sehr geringes Budget, sagte Jöchle. Der Medienbestand litt darunter, war schlussendlich nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Das locke keine Leser an, so Jöchle, und so wurde im Gemeinderat entschieden, dass einmalig 15 000 Euro für die Neuausstattung in die Gemeindebücherei fließen sollten sowie ein laufendes Budget von 6000 Euro jährlich in den Haushalt eingestellt werde.

Auch Zeitschriften gibt es künftig zum Ausleihen, angefangen wird mit einem Angebot von sechs verschiedenen. "Im zweiten Schritt wollen wir DVDs und Hörspiele anschaffen", ergänzte Monika Bauer. "Das jetzt ist die Grundausstattung. Die lässt sich aufstocken" – je nachdem, was gefragt sei und wie die Bücherei angenommen werde. Ein Bestand von 4000 Medien werde derzeit angepeilt. Für jeden sei da sicher etwas passendes dabei, ist Bauer überzeugt.

"Der Raum im Rathaus war nicht mehr ansprechend für eine Bücherei", sagt Jöchle. Dort soll nun ein Trauzimmer entstehen. "So schaffen wir ein Stück Selbstbewusstsein für die Gemeinde", meinte er. Die neue Bücherei ist nun in einem Zimmer beheimatet. "Sie könnte auch noch auf ein zweites Zimmer ausgedehnt werden", erklärte Jöchle.

Auch eine Verknüpfung zur angrenzenden Ganztagsschule ist sein Ziel. Es sei sowieso schwer, die Jugendlichen zwischen zwölf und 16 in Büchereien zu kriegen, weiß Bauer aus Erfahrung. "Daher sind Büchereiführungen für die Schüler unerlässlich." Senioren möchte Jöchle ebenfalls anlocken.

Bauer ist der Meinung, dass die Gemeindebücherei keine Konkurrenz zur katholischen Bücherei darstellen werde. "Katholische Büchereien haben einen anderen Schwerpunkt. In der Regel ergänzt sich das gut. Außerdem haben die meistens sonntags geöffnet. Wenn sich irgendwann eine Zusammenarbeit ergeben sollte, wäre das auch gut."

Die Bücherei wird am Sonntag, 29. Januar, eröffnet. Eine Vorstellung des Buchs "Zicke, zacke, Dinokacke" – inklusive Mitmach-Elementen – wird um 14 Uhr für Kinder von der 2. bis zur 4. Klasse geboten. Mit Kaffee und Kuchen wird von 15 bis 17 Uhr bewirtet. Zudem gibt es einen Tag der offenen Tür der Seniorenbetreuung, der Ganztagsbetreuung der Grundschule und der Krabbelgruppe. Die Öffnungszeiten sind montags von 10 bis 12 Uhr, dienstags von 17 bis 19 und donnerstags von 14 bis 16 Uhr.