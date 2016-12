Eutingen Alle Gasthäuser sind belegt

Pfarrer Beda Hammer führte zusammen mit den Ministranten durch die Messe am Spätnachmittag. Ulrike Dieterich fungierte nicht nur als Lektorin, sondern leitete zusammen mit Eltern das "Heimatliche Krippenspiel", geschrieben von Annette Gawaz. Es enthielt einige Rohrdorfer Inhalte. In diesem berichtete Amelie Schweizer vom Boten des Kaisers (Marius Schmid), der sich an die Bürger wandte: "Hört her, hört her, ihr Bürger aus Rohrdorf, Weitingen, Eutingen, Göttelfingen und darüber hinaus. Jeder muss sich in seinem Ort zählen lassen."

So machten sich Josef (Linus Dieterich) und Maria (Nicole Kosok) auf den Weg nach Nazareth – eine beschwerliche Reise, weshalb der Weihnachtsstern (Felicitas Wetzel) meinte: "Schon seit Tagen sehe ich die beiden laufen. Die Frau tut mir leid, sie kann kaum gehen."

Beschwerliche Reise