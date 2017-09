Eutingen "Aktuell leben wir von der Substanz"

Eutingen. Nur wenige Mitglieder kamen zur Hauptversammlung, was sich Vorsitzender Knut Maier nicht erklären konnte. "Wir haben bei den Elternabenden und bei der Einschulung Werbung gemacht", sagte er und ging auf den Vorschlag von Rektor Jürgen Sroka ein, die kommende Hauptversammlung im späten Herbst umzusetzen. Für das kommende Jahr wurde beschlossen, dass der Förderverein nach dem diesjährigen Erfolg erneut einen Sommerferienprogrammpunkt anbietet. Das Projekt "Mein Körper gehört mir" soll weiterhin alle zwei Jahre umgesetzt werden, da es nicht einfach sei, die finanziellen Mittel aufzubringen. Spender und Sponsoren könnten sich an den Förderverein wenden.

Derzeit 69 Mitglieder

Dieser hatte nach der Sepa-Umstellung einige Mitglieder verloren, weshalb der Vorstand aktiv auf Mitgliedersuche ging. 69 Mitglieder vermeldete Knut Maier nun stolz. 29 neue konnten gewonnen werden, was 40 Prozent der vorherigen Mitgliederzahl entsprach. Finanziell wären die Mitgliederbeiträge eine wichtige Unterstützung, zeigte Kassiererin Tina von Villeneuve in ihrem Kassenbericht auf. Zu den Einnahmen kamen Spenden, was insgesamt jedoch die Ausgaben nicht decken konnte. "Aktuell leben wir von der Substanz", berichtete Knut Maier, dass Unterstützung gefragt sei. Der Förderverein hätte daher Flyer verteilt, Werbung gemacht und ein "Werbeschwein" gekauft, die sich schon refinanziert habe. Unterstützt wurden im Vorjahr die Preise des Lesewettbewerbs, die Anschaffung eines Keyboards für den Schulchor und die Einrichtung der Bücherei. Rücklagen werden für Sportgeräte und für das Theater "Mein Körper gehört mir" gebildet. Das Theater soll 2019 an der Grundschule umgesetzt werden. Jürgen Sroka wünschte sich, dass der Spendenlauf der Grundschule erhalten bleibe. Er könnte 2019 oder 2020 erneut angeboten werden. Für die 1250-Jahr-Feier von Eutingen hätten die Lehrer schon einige Ideen zur Mitwirkung der Grundschule gesammelt, die es nun galt abzustimmen, so Jürgen Sroka.