Eutingen Akteurinnen fliegen die Herzen zu

Den ersten Showtanz boten die "Steps of Passion" der Narhalla Boll. Unter dem Motto "Wünsch dir was" verzauberten sie das Publikum. Auch fürs Auge war bei ihnen und den anderen Showtanzgruppen was geboten, da sich alle Gruppen fantasievolle Kostüme einfallen ließen.

Die Teenygarde der Narrenzunft Vöhringen hatte sich das Spiel "Super Mario" ausgesucht und es in Kostüme und Tanzfiguren toll umgesetzt. Die "Roten Funken" aus Waldachtal hatten sogar eine Geburtstagstorte aus Stoff mitgebracht, da sie in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiern. Luftballons durften natürlich auch nicht fehlen, ebenso der Glitzerschnipsel-Regen, der den Auftritt schmückte.

Die 44 Tänzer und Tänzerinnen aus Bösingen bei Rottweil entführten das Publikum nach Las Vegas und ließen es bei ihrem Tanz mit Roulette und Kartenspiel gehörig krachen. "Eine Handvoll Feenstaub" war das Motto der "No Names" aus Bildechingen, die akrobatische Höchstleistungen auf der Bühne vollbrachten.

Aufs Meer ging es mit den Tänzerinnen der Showtanzgruppe Eutingen, die sich als Matrosen verkleidet hatten und dabei sehr beweglich und agil tanzten. Bibi Blocksberg, die kleine Hexe ritt auf ihrem Hexenbesen über die Bühne, als die Tänzerinnen der Narrenzunft aus Bad Niedernau auftraten.

Einen Flug durchs All wagten die Showtänzerinnen der Tanzgarde aus Felldorf, und die Tanzgarde Weitingen setzte den gelungenen Schlusspunkt mit einem fetzigen Auftritt zum Motto "Let’s Rock." Zuvor hatte die Tanzgarde aus Vöhringen ihren Auftritt, sie hatten das Motto "Der Zauberer von Oz" gewählt. Ähnlich wie die Gruppe aus Bösingen entführten auch die Tänzer aus Hechingen-Stein nach Las Vegas. Viel Applaus belohnte die gekonnten und tollen Auftritte der Tanzgruppen.