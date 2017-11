Eutingen Ahorn- und Kirschbäume für den Fußballplatz

Fenstermuster haben sich die SVE-Funktionäre schon angeschaut. Demnächst soll das Sportheim komplett mit Fenstern ausgestattet sein. "Dann zieht es beim Schaffen nicht mehr so", freut sich schon Jörg Teufel, einer der drei Vorsitzenden. Das Dach muss noch isoliert werden. In Holzständerbauweise würden noch einige Zwischenwände gezogen. Dann folgen noch Kleinarbeiten. "Es gibt eigentlich kein Wochenende ohne Arbeitseinsatz und für manche auch fast keinen Tag, an dem es nicht um das Sportgelände geht", erklärt Teufel. Das Bauunternehmen Gfrörer aus Empfingen beschäftige sich mit der Wasserleitung rund um das Sportheim.

Im Außenbereich geben die SVE-Mitglieder ordentlich Gas, denn so langsam ist der Wetterumschwung zu spüren. Der Zaun am Kartenhäuschen wurde optimiert, sodass auch Menschen mit Einschränkungen oder Familien mit Kinderwagen trockenen Fußes den Bereich nutzen können.

Am unteren Fangzaun beim Rasenplatz wurde nun eine Rasenkante gesetzt und Zäune angebracht. Ein Großprojekt war das Einsetzen der Brücke, durch die der Radweg entlang der Marktstraße entsteht. Aktuell ist die Brücke noch gesperrt. Geschottert wurde der Weg schon, nun fehlt nur noch der Teer. Je nach Wetter könnte er noch dieses Jahr eingebracht werden. Der bisherige Rasenplatz erhielt neuen Boden und es wurde Gras gesät. Dieses ist bereits angewachsen, worüber sich die SVE-Funktionäre freuen. Aktuell ruht die Fläche bis in den Frühsommer hinein, denn alles müsse nun wachsen. Drum herum sei alles soweit fertiggestellt.