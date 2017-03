Eutingen Abraham spielt im Islam eine besondere Rolle

Eutingen-Weitingen. Iris Müller-Nowack von der Katholischen Erwachsenen-Bildung (KEB) Freudenstadt und die Kirchengemeinde Weitingen hatten für diesen Austausch die Referentin Rameza Bhatti gewonnen. Die Studentin gehört der Ahmadiyya-Gemeinde an und habe sich daher mit ihrem Glauben besonders auseinandergesetzt, was auch in den Gesprächsrunden zu erkennen war. "Rameza Bhatti hatte sich an eine Gruppe in Bildechingen gewandt, über die der Kontakt zur KEB Freudenstadt hergestellt wurde. Wir freuen uns, dass wir mit Frau Bhatti eine Person haben, die über die Hintergründe ihrer Religion berichten kann", erklärt Iris Müller-Nowack.

Die Leiterin der KEB Freudenstadt hat selbst Theologie studiert, weshalb sie das Christentum vorstellte und auf die Unterstützung durch Eutingens Pfarrer Beda Hammer und den pensionierten Pfarrer Richard Fischer zurückgreifen konnte. Rund 20 Teilnehmer wirkten am interkulturellen Gesprächsabend mit, der aus den KEB-Kochkursen "Köstlichkeiten aus der türkischen Küche" entstanden war. "Das Thema ist gerade in Zeiten der Auseinandersetzungen zwischen der Türkei und Deutschland wichtig, denn wir wollen das friedliche Miteinander aufzeigen", so Iris Müller-Nowack.

Als Grundlage verwendeten die Organisatoren das Buch "Weißt du, wer ich bin?" aus dem AKC-Shop, in dem zahlreiche Erklärungen zu den Religionen zu finden sind. Mit einer Vorstellungsrunde stiegen die Veranstalter in den Abend, dabei durfte jeder Teilnehmer seinen Namen nennen und erklären. Iris Müller-Nowack berichtete, dass ihre Mutter sich den Vornamen herausgesucht hätte, weil er auf die griechische Götterbotin zurückzuführen sei. "Meine Mutter wollte was Seltenes und nannte mich daher Rameza, was die Weisende oder die Hinweisende bedeutet", erklärte Rameza Bhatti. Pfarrer Beda Hammers Vorname stamme von einem englischen Mönch. Besonders gefiel der Runde auch die Erklärung zu "Songül", die übersetzt die letzte Rose heiße oder zu Maritha, deren Name sich von Maria und Rita ableite.