Eutingen Abpfiff für das Beachvolleyballfeld

Vor diesem Hintergrund entschied sich bereits der Bezirksbeirat gegen das geplante Beachvolleyballfeld, genehmigte aber sämtliche Zuschusszahlungen an den SVE und empfahl die notwendigen Baumaßnahmen durchzuführen. Der Eutinger Gemeinderat schloss sich nach längerer Diskussion dieser Meinung an.

Ortsvorsteher Raible kritisiert Sitzungsvorlage

Der Weitinger Ortsvorsteher Roland Raible bemängelte indes, dass er die Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wahrscheinlich noch viermal lesen könne und sie dann­immer noch nicht versteht. "Wir begleiten das Projekt täglich und sind dafür da, dass wir es ihnen erklären", konterte Bürgermeister Armin Jöchle, der jedoch zugab, dass sich die Zusammenfassung etwas sperrig lesen ließ. Auch aus diesem Grund hatte man zu Beginn der Sitzung eine entsprechende Bildpräsentation vorbereitet, die einzelne Details und Projektfortschritte hervorhob. Ein besonderes Aha-Erlebnis waren hier die Arbeiten am Parkplatz des neuen Hauptplatzes, die vom SVE noch vor Weihnachten in Eigenregie ehrenamtlich fertiggestellt wurden. Ersparnisse von rund 64 000 Euro wurden hier in 1245 Stunden erbracht, so die Berechnung des bauausführenden Ingenieurbüros. Weitere 1077 Arbeitsstunden des SVE beim Hauptrasenspielfeld wurden von Roland Raible honoriert mit einem: "Das hab ich auch so erwartetet."

Obwohl Raible eigentlich die Meinung vertrat, dass man jetzt alles, was geht, fertig machen sollte, sind ihm die Mehrkosten von 32 000 Euro für das Beachvolleyballfeld zu hoch, zumal dann noch weitere Aufwendungen etwa für Absperrungen dazu kommen würden.

Wally warnt vor "Hundeklo"

Rat Hubert Lachenmaier (Freie Wähler), selbst aktiver Volleyballspieler beim SVE, sieht das Beachvolleyballfeld als Freizeitangebot für alle vier Ortsteile als Bereicherung an und fügte an: "Wenn man mich fragt, ich würd’s machen."

Auch Göttelfingens Ortsvorsteherin Diana Wally empfindet ein Beachvolleyballfeld als "tolle Sache", doch für diese Summe ein "Hundeklo" zu bauen – das es nach ihrer Auffassung letztendlich ohne Einzäunung werden würde – könne sie auch nicht unterstützen.

Freie-Wähler-Rat Sebastian Lazar ging in seiner Wortmeldung weg von dem Thema Beachvolleyballfeld und wandte sich dem großen Ganzen zu. Seiner Meinung war die erste Hälfte der Projektumsetzung ein voller Erfolg und er wünscht dem Bau eine gute zweite Halbzeit.

In der abschließenden Abstimmung folgte der Gemeinderat einstimmig der Empfehlung des Bezirksbeirates. Der Wunsch von Jöchle an den SVE lautete, dass der Verein bitte so weitermachen solle wie bisher. Zudem lobte das Gremium das ehrenamtliche Engagement der SVE-Mitglieder, die mit ihren Eigenleistungen erheblich zu den bisherigen Einsparungen beitrugen.