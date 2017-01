Eutingen 70 Prozent Zuschuss

In der Gemeinde seien es 21 Kilometer, die untersucht werden sollen, was rund 27 000 Euro kosten würde. Im Gegenzug würde die Gemeinde 70 Prozent Zuschüsse bei Baumaßnahmen an diesen Gewässern erhalten.

Achim Wetzel begrüßte die Untersuchung am Rohrdorfer Täle, weil dieses nur Wasser aufweise, wenn es regne. Einstimmig wurde der Erstellung eines Gewässerentwicklungsplanes begrüßt.