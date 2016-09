Eutingen 54 Kinder messen sich beim Gäu-Jugend-Cup

Den Auftakt des Turniers machten die U 8-Knaben. Daniel Molitor, Nils Dreher und Noah Rinkleib nahmen erfolgreich teil, während sich Luis Hoffmann Platz eins, Ben Rinkleib Platz zwei und Maximilian Grau Platz drei sicherten. Bei den U 10-Mädchen traten drei Mädchen am Freitag gegeneinander an. Judith Müssigmann sicherte sich den ersten Platz, Tjadina Bailer wurde zweiter und Hanna Socher holte den dritten Platz.

Größere Resonanz fand der Cup bei den U 10-Knaben – zehn Teilnehmer hatten sich angemeldet. Erster wurde Leon Rainer, gefolgt von Henry Teufel und auf Platz drei Fabian Schweizer. Maurice Nelson, Janis Hoffmann, Linus Dieterich, Jannis Teufel, Robert Lienau, Jakob Hermann und Francisco Hinz nahmen erfolgreich teil. Bei den sieben U 12-Knaben die am Samstag spielten holte sich Fabian Sailer Platz eins, Tim Markert Platz zwei und Nils Peters Platz drei. Angetreten waren zudem Timo Sökler, Florin Schmitt, Aaron Schmid und Kevin Köhler.

Acht U 12-Mädchen lieferten sich spannende Spiele, nach denen Amelie Schweizer als Siegerin feststand. Katharina Raible erreichte Platz zwei und Paulina Hermann folgte auf dem dritten Platz. Maren Müller, Lina Falge, Meltem Gezmez und Alina Molitor erhielten einen Trostpreis. Die U 14-Mädchen hatte der lang angekündigte Regen am letzten Cup-Tag getroffen. Sie mussten vom Rohrdorfer Tennisplatz auf die Korntalhalle nach Göttelfingen ausweichen. "Wir trainieren dort immer im Winter und haben daher gute Verbindungen. Schnell wurde uns die Halle zur Verfügung gestellt", dankte Rohrdorfs Jugendleiterin Tamara Nisch Göttelfingens Ortsvorsteherin Diana Wally und dem Ortschaft, dass sie die Halle zur Verfügung stellten.

Gäu-Jugend-Cup 2017 in Göttelfingen

Dort zeigten zehn Teilnehmerinnen, dass sie sich vom Regen nicht ausbremsen ließen. Lia Gensler erreichte den Sieg in ihrer Kategorie, gefolgt von Kim Schaible auf Platz zwei und Anne Teufel auf Platz drei. Luisa Wolf, Pauline Pfeffer, Nele Peters, Clara Bulling, Lisa Scheurer, Jana Rainer und Monique Müller bekamen bei der Siegerehrung die Trostpreise überreicht.

Jugendleiterin Tamara Nisch sowie Tennis-Abteilungsleiter Walter Resch und Inga Kronemeyer ehrten die Teilnehmer. "Wir freuen uns über die rege Teilnahme und die starke Unterstützung", dankte Tamara Nisch im Namen der Tennisabteilung.

Walter Resch schloss sich den Dankesworten an, in die er besonders die Jugendleiterin sowie Carmen Müller und Inga Kronemeyer einschloss. Er hob die besonderen Leistung des Nachwuchses hervor, der mit dem Cup gefördert werde. Da der Tennis Gäu-Jugend-Cup, der jedes Jahr von einem anderen Verein oder der Gemeinde umgesetzt werde, sei nächstes Jahr Göttelfingen als Ausrichter an der Reihe.