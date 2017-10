Eutingen 40 Grad Fieber sind keine Entschuldigung

"Wir müssen über uns selbst lachen", weiß Jochen Krespach, der das Stück "An Guada Rutsch" ausgesucht hat. Der Drei-Akter sei eine echte Herausforderung, allerdings nicht wegen der schwäbischen Dialoge. Die beiden Darsteller Anissa Meier und Yasmin Kramer fallen dieses Jahr aus beruflichen Gründen aus, weshalb zwei Rollen weniger als sonst verteilt werden konnten.

Doch die SVE-Theater-Crew ist sich sicher, dass sie das Stück mit "Pleiten, Pech und Pannen" wieder gekonnt umsetzt. Dafür bringen sich alle Darsteller bereits in der Probe mit Herzblut ein. "Will jemand meine zweite Brezel?", fragt Raimund Sattler in die Runde.

Er spielt Günther Berner, der seinen Chef zum Familienfest an Silvester einlädt. Seine Frau Gudrun Berner (Corinna Müller) muss daher das Programm umwerfen, was auch Tochter Sabine (Chrissi Heitmann) und Opa (Volker Pusch) mitmachen müssen. Es gibt kaltes Buffet statt Maultaschensuppe und Braten. Um den Chef zu beeindrucken, soll ein neuer Weihnachtsbaum her. Der alte nadelt schon vor Heiligabend.

Die Proben zeigen schon, es wird wieder lustig. Wenn dann nach Nachbarin Frau Häfele (Sandra Kurbjun) und Ali (Jochen Krespach) mitmischen, dann kann es nur eine Überraschung nach der nächsten geben.

Erinnerungen an die vergangenen Stücke kommen immer wieder auf. "Mindestens einmal in der Probe fällt unser Lieblingssatz: Heut bedient d‘ Moni", beginnen die Darsteller zu lachen und fügen hinzu: "Jawohl, Herr Graf. In welchem Stück war das noch mal?" "Des war ›Alles nur Theater‹", ist sich Jochen Krespach sicher, der die Stücke auswählt.

Auch die beiden Souffleusinnen erinnern sich. Besonders witzig war für sie die Situation, als einer der Darsteller mal auf der Bühne gesagt habe: "Ihr müsst lauter reden, ich verstehs nicht." Die beide würden bei jeder Aufführung hinter dem Vorhang stehen. "Da brauchst du Rückenmuskulatur", wendet Raimund Sattler ein.

Dafür haben sie bei den Proben einen Stuhl in der Nähe der Bühne, von dem sie Texte mitlesen und immer wieder einsagen. "Manchmal werden ganze Seiten übersprungen, dann müssen wir alle wieder zurückholen", erklären die beiden.

Bei den Proben nehmen die Darsteller zu

Langweilig werde es nie und irgendwie seien sie ja auch Darsteller, merkt Annette Nesch an: "Es sind selten alle da und dann nehmen wir die Rolle der Fehlenden an."

Würde der Darsteller kurz vor der Aufführung ausfallen, könnten sie allerdings nicht einspringen. "Jeder muss spielen, auch mit 40 Grad Fieber", weiß Corinna Müller. Volker Pusch habe auch schon krank auf der Bühne gestanden und sei danach gleich heimgegangen.

Daher sorgen die Darsteller schon während den Proben für eine Rundum-Versorgung. "Wir nehmen alle zu, denn hier gibt es immer was zu essen", wissen sie. Was mit dem Essen bei "An Guada Rutsch" passiert, wollen sie nicht verraten.

Vielleicht gibt es beim Kartenvorverkauf am Samstag, 14. Oktober, von 10.30 bis 12 Uhr und am Samstag, 22. Oktober, von 10.30 bis 12 Uhr die eine oder andere Anekdote zu hören.