Eutingen 27 000 Euro Kosten für Bäume in der Gemeinde

Eutingen

Es gibt die Redewendung: "Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht". Man könnte aber auch sagen, dass man vor lauter Bäume im Bereich der Straßen den einzelnen Baum nicht sieht.

"Die Gemeinde unterliegt für die gemeindeeigenen Bäume der Verkehrssicherungspflicht", erläuterte Jöchle und berichtete von den Kontrollen, die von einer Fachfirma durchgeführt wurden. 433 Bäume wurden im Bereich Eutingen geprüft. 140 davon, so der Bericht, waren entweder schadhaft oder ein Rückschnitt ist erforderlich oder sie waren sogar als Totholz anzusehen. In diesen Fällen mussten die Bäume gefällt werden. Kosten für die Maßnahmen: rund 16 400 Euro für den Bereich Eutingen. "Für die gesamte Gemeinde sind Kosten von 27 000 Euro geplant. Diese werden in den Haushaltsplan eingestellt", so Jöchle.