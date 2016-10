Eutingen 1957 gab es noch 35 Gewerbebetriebe im Ort

Nesch berichtete aus der Dorfgeschichte und erzählte über Geschichte und Bedeutung der markanten Gebäude, wovon einige in der Denkmalliste des Landes eingetragen sind. Etliche davon prägen den Latschareplatz und die Dorfmitte seit Jahrhunderten. So das Rathaus, das 1819 als Schul- und Rathaus gebaut wurde und aus dem 1912 die Schule in ihr neues Gebäude am heutigen Buchenweg umzog. Direkt gegenüber ist das ehemalige Kaplaneigebäude von 1780.

Kaplanei von Ritter Konrad gestiftet

Die Kaplanei Sankt Sebastian wurde 1462 durch Ritter Konrad von Weitingen gestiftet. Nach deren Auflösung 1918 ging das Gebäude zunächst in Privatbesitz. Erst 1938 konnte das Gebäude von der Gemeinde erworben und Lehrerwohnungen eingerichtet werden.

Von 1941 bis 1971 war im Erdgeschoss die Gemeindewaschküche untergebracht, danach die Kreissparkasse. Die Namen "Kaplo’haus" und "Kaplo’buckel" erinnern an die ehemalige Kaplanei.

Zu den dorfbildprägenden historischen Gebäuden, die den heutigen Dorfplatz umrahmten, zählt daneben der frühere Metzgerei-Gasthof Krone, die abgebrochene Dorfschmiede von Max und Andreas Gaus sowie der Brauerei-Gasthof Adler.

Thema war auch die Veränderung der Infrastruktur. So waren 1957 noch 35 örtliche Gewerbebetriebe, darunter noch zwei von drei Bäckereien, aufgelistet – die Vielzahl der hauptberuflichen großen und kleinen Landwirte ist hierbei noch nicht mitgerechnet.

Schwerpunkte im Verlauf des Rundgangs waren auch die weiteren Gaststätten wie der Löwen, dessen Scheuer am Ende des Zweiten Weltkriegs in Brand geschossen wurde, die Blume (wegen der ehemaligen Bäckerei hatte sie auch den Beinamen "Becke"), der ehemalige Mohren in der Eckenweiler Straße, die früher als "Hitzgasse" geführt wurde, und auf dem Kirchplatz der Hirsch mit seiner Brauerei, in dem 1907 die Schwesternstation mit Kindergarten eingerichtet wurde und an dessen Stelle heute das Begegnungshaus steht.

Die Geschichte kirchlicher Bauten ist in eigenen Schriften unter Beteiligung von Hermann Nesch gut dokumentiert. Bei der Wallfahrtskapelle reicht sie bis ins 13. Jahrhundert zurück. Bei der Pfarrkirche sogar noch weiter, wobei die jetzige Kirche 1515 eingeweiht wurde, was im letzten Jahr mit Bischof Fürst gefeiert wurde. Zu den Kirchenbauten gehörten auch der Kindergarten, die 1994 abgebrochene Pfarrscheuer (heute "Spielhalle" des Kindergartens) und die früher auf dem Kirchplatz stehend ehemalige Zehntscheuer, die 1948 abgebrochen wurde.

Am Kirchplatz gingen Hermann Nesch und Elisabeth Speiser auf Dekan Karl Wagner und den Wiener Prälat Karl Dorr ein, nach denen Straßen benannt wurden aus Dankbarkeit, dass sie durch ihr beherztes Eingreifen beim Einmarsch der Franzosen im April 1945 den Ort vor der Beschießung gerettet hatten.

Weitere Schwerpunkte war die in den 60er-Jahren geplante Ortsumgehung über den heutigen Buchenweg, vorbei an der Schule und rechts vorbei an der Kapelle in Richtung Rohrdorf. Hierzu wurden in der heutigen Jahnstraße, dem früheren "Brechen­graben" bereits Häuser abgebrochen. An der Führung des unteren Buchenwegs lässt sich diese Planung gut verfolgen.

Elisabeth Speiser kennt familiäre Beziehungen

Elisabeth Speiser, die lange Angestellte auf der Ortschaftsverwaltung war, verband die Ausführungen mit den vielfältigen familiären Beziehungen und Geschichtchen dazu. Sie ist, wie ihre verstorbene Tante Anna Schweizer, in dieser Beziehung bis ins Detail eine unerschöpfliche Fundgrube.

Natürlich kam auch der Humor nicht zu kurz. Die beiden "Dorfführer" würzten ihre Ausführungen mit Anekdoten und Sprüchen mancher alter Originale, sodass der dreistündige Rundgang nie langweilig wurde und zu einem überaus informativen Erlebnis wurde.

Nach dem Dorfrundgang saßen viele Teilnehmer noch in der schmucken "Hoametscheuer" beisammen, die im früheren Lagerhaus der 1948 erbauten Spar- und Darlehenskasse und jetzigen Raiffeisenbank entstanden ist.