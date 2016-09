Eutingen 16 Kinder reisen bei der Musikkapelle durch die Welt der Töne

Die Sechs- bis Zwölfjährigen bekamen beim Sommerferienprogrammpunkt im Eutinger Brühl einiges geboten. Als Aufwärmrunde diente ein Kennlernspiel, bei dem sich herausstellte, dass die 16 Teilnehmer nicht nur aus der Gemeinde kamen. Madita war aus Starzach und war schon öfter beim Programmpunkt der Musikkapelle dabei: "Ich komme gerne hierher, das Programm ist toll." Einige Instrumente kannte sie schon von den Vorjahren. Daher fiel es ihr auch nicht schwer, den Mut fürs Ausprobieren der Klarinette, der Zugposaune und anderer Instrumente aufzubringen. Neu war für einen Großteil der Gruppe das Verhalten von Tönen. "Je länger die Luftsäule ist, desto tiefer wird der Ton", erklärt Gerold Akermann, Vorsitzender der Musikkapelle Eutingen. Er zeigte anhand einer kleinen Holzflöte, aus der man ein Element herausziehen kann, wie sich der Ton verändert. "Wenn ich das rausziehe, dann wird er tief und je weiter ich das reindrücke, desto höher wird der Ton", beschrieb er. Die Kinder konnten mit einem Stimmgerät die verschiedenen Töne messen. "Das zeigt den Ton an", beschrieben die Betreuer.

In den praktischen Übungen sollten die Kinder Instrumente den Kontinenten zuordnen. Die Trommel kam nach Afrika, die Trompete nach Europa und die Panflöte nach Südamerika. "Aber wohin gehört das Didgeridoo?", überlegte Lena. Die älteren Kinder flüsterten ihr Australien ein. Basteln stand als nächstes auf dem Programm. Dafür hatten sich die Kinder verschiedene Kunststoffrohre zusägen lassen, die mit Klebestreifen verbunden wurden. "Wenn ihr die kürzer macht, wird der Ton höher", nahm Gerold Akermann Bezug zur vorausgegangenen Theorie. Die Kinder probierten es gleich aus. "Das stimmt", meinte Michelle, die ihrer Schwester Monique half. Nähere Informationen können sich Kinder und Erwachsene am Freitag, 23. September, ab 18 Uhr bei der Vorstellung der Jugendarbeit der Musikkapelle Eutingen in der Eutinger Grundschule holen. Der Sommerferienprogrammpunkt sollte Interesse an der Musik wecken, weshalb er aus theoretischen und praktischen Pädagogikaufgaben bestand. Jedes Kind konnte sein Instrument nach Belieben gestalten. "Ich hab schwarze und rote Klebestreifen genommen. Dann noch einen goldenen Streifen draufgemalt. Jetzt hab ich eine Deutschland-Panflöte", freute sich Jan, der aber gleich anmerkte: "Aber eigentlich passt das nicht, denn die Panflöte kommt aus Amerika, nicht aus Deutschland." An einer anderen Station wurde eine afrikanische Trommel nachgebaut.

Zwischendurch gab es eine Stärkung mit Getränken, und später konnten sich die Kinder ihre eigenen Spieße für den Grill zusammenstellen. Wer noch Lust hatte, konnte an der Wasserbombenschlacht teilnehmen. Nach einem erlebnisreichen Morgen bei der Musikkapelle trafen sich einige Kinder am Nachmittag bei den Sportschützen wieder.