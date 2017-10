Eutingen 15 000 Euro für den Zusammenhalt

Am Sonntag, 6. Mai 2018 – auf den Tag genau 1250 Jahre nach der ersten urkundlichen Erwähnung – wird ein Festakt stattfinden. "Wir wollen etwas für die Bürger machen", gab Bürgermeister Armin Jöchle im Gemeinderat die Richtung vor. So sei ein Gartenmarkt hinter dem Rathaus denkbar, zudem soll in einem Freilichttheater die Geschichte der Gemeinde erlebbar gemacht werden. Das Ganze soll tagsüber stattfinden. "Den Tatort können die Leute abends zuhause anschauen", versprach Jöchle. Das Vorhaben kostet rund 15 000 Euro.

Neben dem Festakt wird das Jubiläum vom 22. bis 24. Juni 2018 mit einer Großveranstaltung gefeiert. Mit den Einnahmen aus Essens- und Getränkeverkauf soll das Festzelt bezahlt werden können. Zudem soll das Programm am Samstag und Sonntag mit relativ viel Eigenmitteln der Gemeinde bestritten werden.

"Die Moderatoren machen das umsonst", freute sich Jöchle, zudem sei die Resonanz bei den Vereinen zum Mitmachen gut.