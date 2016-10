Eschbronn Ziel: Familie stärken

Eschbronn. Jede Menge Spaß und Unterhaltung für Klein und Groß, direkten Bezug zu kindlichen Lebenswelten und aktuelle Rock- und Pop-Musik – das alles erwartet die Besucher beim Auftritt von Daniel Kallauch am Sonntag, 30. Oktober, 15 Uhr, in der Mühlbachhalle in Mariazell.