Eschbronn Wer kennt Fußballgolf?

Es ging vorbei an der Klosterkirche Birnau, mit Blick auf den See, in Richtung Ilmensee-Deggenhausertal, wo auf dem Höchsten ein leckeres Frühstück und eine wunderbare Aussicht lockten. Außerdem konnte dort der Promipfad und Mundartweg erkundet werden.

Weiter ging es anschließend nach Pfullendorf zum bekannten Seepark. Dort hatte man die Qual der Wahl zwischen Streichelzoo, Fußballgolf und Adventure-Minigolf.

Alle gaben ihr Bestes bei diesen sportlichen Aktivitäten und so war für klein und groß Spaß geboten. Zum Abschluss ging’s ins Sportheim Mariazell, wo der Tag fröhlich ausklang.