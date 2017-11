Eschbronn "Was kann ich tun, damit Gott mich lieb hat?"

Von Donnerstag bis Samstag trafen sich täglich 30 bis 35 Kinder im Gemeindehaus St. Markus in Mariazell und freuten sich auf das zweistündige Programm. Nach einer kurzen Begrüßung und einem Eingangslied kam schon Dieter Kunz von der KEB Tübingen mit seiner Handpuppe Frederik auf die Bühne. Über Frederik gab es so einiges zu erfahren. Nicht nur, dass sein Lieblingsessen Pommes mit Spinat ist, nein auch vom Streit mit einem Freund wurde berichtet und dass Versöhnung möglich ist. Nach einem Lied kamen weitere Mitarbeiter zum Zug. Sie spielten täglich auf anschauliche Weise einige Szenen aus Martin Luthers Leben vor. Fragen wie "Was kann ich tun, dass Gott mich lieb hat?" oder "Kann Gott einem Sünder wie mir verzeihen?" wurden in der folgenden biblischen Geschichte (erzählt von Dieter Kunz) noch einmal aufgegriffen.

In altersgerechten Kleingruppen wurde das Gehörte dann noch einmal vertieft. Nun war eine kleine Stärkung nötig, bevor es an die Spiele ging. Am Donnerstag durften die Kinder ein Bibel-Schmuggel-Spiel spielen, während es am Freitag Ritterspiele zu absolvieren gab. Am Samstag gab es dann ein Angebot zum Basteln. Während die jüngeren Kinder nach dem Abschlusslied nach Hause gingen, blieben einige ältere noch eine halbe Stunde, um einmal selber einen Text in der Bibel zu lesen und zu entdecken, was Gott ihnen damit sagen möchte.

Am Sonntag fand dann für die ganze Familie und die Gemeinde ein Abschlussgottesdienst in der Christuskirche in Locherhof statt. Die Veranstalter (die katholische Kirchengemeinde Mariazell/Locherhof und die evangelische Kirchengemeinde Locherhof) freuten sich über das große Interesse an ihrem Angebot.