Eschbronn Warmer Geldsegen vom Land

Am Mittwoch erhielt Bürgermeister Franz Moser höchstpersönlich aus den Händen von Ministerialdirektor Julian Würtenberger, ehemaliger Regierungspräsident in Freiburg und Nachfolger von Herbert O. Zinell, vom Landesinnenministerium einen Förderbescheid überreicht. Eschbronn ist eines von insgesamt 56 geförderten Projekten in Baden-Württemberg.

Bereits im August hatte die Kommune die Bewilligung eines Zuschusses des Bundes von Staatssekretär Norbert Barthle erhalten. Bund und Land fördern das Projekt in Eschbronn, das rund 1,1 Millionen Euro kosten soll, mit insgesamt 70 Prozent. Der Eigenanteil der Gemeinde liegt bei rund 330 000 Euro.

Vorbehaltlich dieser Förderzusage hatte der Gemeinderat in seiner Oktobersitzung der Deutschen Telekom den Zuschlag für einen durch eine Beihilfe unterstützten Ausbau erteilt (wir berichteten).