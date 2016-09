Eschbronn Von der Naturkulisse beeindruckt

Vom Treffpunkt Bahnhof Blumberg ging es kurz an den alten Bahngleisen entlang und dann über Felder und Wiesen bergauf bis zur Ottilienhöhe. An einem schön gelegenen Rastplatz wurde eine Mittagspause eingelegt, die die jüngere Generation auch zum Kräfte messen an einer dort vorhandenen Holzwippe nutzte.

Mit der Sauschwänzlebahn

Anschließend ging es steil bergab über schmale Pfade zu den naturgewaltigen Wutachflühen, die durch ihre aufragenden Felstürme und wilde Natur beeindruckten. Entlang der Wutach gelangte die bestens gelaunte Gruppe dann zum Haltepunkt Lausheim-Blumegg. Dort stieg man in die nostalgische Sauschwänzlebahn ein. Mit dem dampfenden und ruckelnden Zug ging es wieder zum Ausgangspunkt Blumberg zurück.