Eschbronn. Der Verein Bürger für Eschbronn möchte, zusammen mit der Gemeinde und anderen Vereinen, eine Grillstelle schaffen. In einer Projektgruppe wird aktuell der Standort einer solchen Anlage und auch die mögliche Ausführung diskutiert. An dieser Diskussion sollen auch die Einwohner beteiligt werden. Wer einen Standort empfehlen wollen oder aber auf ein besonders gelungenes Beispiel andernorts hinweisen will, kann sich bei der Gemeindeverwaltung melden.