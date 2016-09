Eschbronn Trotz Regenwolken: Luftballons steigen auf

Auch die Kirchenband unter der Leitung von Johannes Romer griff das Thema musikalisch auf. Mit "Du bist die Kraft, die mir oft fehlt, du bist der Wert, der wirklich zählt", wurde der Gottesdienst gemeinsam beschlossen. Dem traditionellen Luftballonstart am Gemeindehaus folgte ein geselliger Nachmittag. Kinder und Jugendliche durften sich wieder an der Überschlagschaukel und an familienfreundlichen Spielstationen austoben, während das Fest bei Kaffee und Kuchen ausklang.