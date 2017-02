Eschbronn Tal der Gesetzlosen und schüchterne Weiber

Eschbronn-Locherhof. Ein Zunftmeisterempfang ist für manchen Narrenchef immer eine gute Gelegenheit, mit gespickten Reimen in Fettnäpfchen zu treten und doch niemand zu beleidigen. Bevor die Hecke-Pfiefer ihren 30. Geburtstag in der Mühlbachhalle feierten, wurde im Gemeindehaus St. Markus nebenan ordentlich "vorgeglüht". Hecker-Pfiefer-Vorstand Mike Schwenk freute sich über zahlreichen Besuch und erinnerte an die Gründungszeit im März 1987. Er dankte seinen Vorgängern Peter Rapp und Frank Rapp, die viele Jahre die Gilde mit viel Herzblut geführt hätten. Geehrt wurden die Gründungsmitglieder Annette Delac, Udo Rapp, Holger Schwenk, Reinhold Hauser, Reiner Scheck, Peter Rapp, Annegret Kopp, Norbert Swoboda, Frank Berger, Ulrike Lobert und Volker Rusch mit einem Bildband und dem Pfiefle-Orden.