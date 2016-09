Mit Samstagsarbeit und mehr Fachkräften an der Baustelle soll das beauftragte Bauunternehmen Schleith die verlorene Zeit beim Neubau der Brücke über den Eschbach wieder aufholen, hofft Bauleiter Joachim Hilser vom Landratsamt Rottweil. Wegen eines zu kurzen Fugenbandes war das Betonieren der Brücke allerdings verschoben worden, jetzt war zudem festgestellt worden, dass die Armierung zu schwach war, so dass der dann geplante Termin am Montag auch nicht gehalten werden konnte. Nachdem gestern neue Eisenstäbe angeliefert und eingeflochten wurden, rechnet Hilser damit, dass möglicherweise heute der Beton fließen könnte. Sollte jetzt nicht noch wettermäßig eine Verzögerung eintreten hofft Hilser darauf, den eigentlich geplanten Fertigstellungstermin Anfang November doch noch einhalten zu können. Foto: Wegner