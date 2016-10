Eschbronn Der Ausbau ist in trockenen Tücher

Wie Bürgermeister Franz Moser nun freudig berichtete, seien die Verhandlungen mit den Grundstücksbesitzern sehr entspannt verlaufen. Sie seien bereit, die erforderlichen Flächen von insgesamt 25 Quadratmetern abzugeben. Dies sahen auch die Räten sehr positiv. Weniger gut an kamen allerdings die kalkulierten Kosten von rund 11 000 Euro für Grunderwerb, Vermessung, Abbruch und eventuellen Neubau einer Gartenmauer. Ihnen erschien das im Verhältnis ein hoher Betrag.

Die Summe, räumte Moser ein, sei sicherlich etwas hoch gegriffen. Doch dafür könnten die Anwohner nichts. Eine Neuvermessung der Grundstücke müsse auch bei nur 25 Quadratmetern vorgenommen, ebenso ein notariell beurkundeter Kaufvertrag abgeschlossen werden. Er sei allerdings guter Dinge, dass das Ganze deutlich günstiger werde, stellte der Bürgermeister in Aussicht.

Das mit der Planung beauftragte Rottweiler Ingenieurbüro RIP legte eine detaillierte Kostenberechnung vor. Der zufolge sind für den Straßenbau 360 000 Euro erforderlich, der Austausch der Wasserleitung kostet 105 000 Euro. Für die Ergänzung der Beleuchtung fallen 15000 Euro an und für die partielle Sanierung des Kanals weitere 30 000 Euro. Die Pflasterung des Gehwegs verursacht Mehrkosten von 3000 Euro.

Die Gesamtkosten für den Ausbau betragen somit rund 524 000 Euro, vom Land gibt es eine Förderung von 80 000 Euro. Die Ausgaben für die Verlegung von Rohrleitungen für die Breitbandversorgung sollen in einem gesonderten Ansatz im Haushaltsplan 2017 finanziert werden, weil noch weitere Straßen vorgesehen sind.

Das Ingenieurbüro wurde beauftragt, die Ausschreibung vorzubereiten, um sie Ende Oktober zu veröffentlichen. Die Submission soll am 25. November erfolgen, die Vergabe der Arbeiten durch den Gemeinderat in der Sitzung am 13. Dezember. Möglicher Baubeginn wäre dann, je nach Wetterlage, im Frühjahr 2017.