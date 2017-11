Eschbronn Schulsanierung der größte Brocken

Bei nur moderat steigenden Ausgaben im Verwaltungshaushalt soll aus diesem eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 676 000 Euro erwirtschaftet werden. Abzüglich der Kredittilgung verbleibe ein Betrag von 640 000 Euro für Investitionen, rechnete Moser vor. Größte Maßnahme im Vermögenshaushalt sei die geplante Schulhaussanierung und -erweiterung mit einem Umfang von 3,6 Millionen Euro, verteilt auf drei Haushaltsjahre.

Hinzu komme der Ausbau der Breitbandversorgung von 1,1 Millionen Euro. Beide Vorhaben seien nur realisierbar, wenn die Kommune die angestrebten Förderungen erhalte. Zwar werde sich die Gemeinde wieder stärker verschulden, gleichzeitig aber die Folgekosten senken. Und es werde in Bildung und Digitalisierung investiert und erheblich die Attraktivität der Gemeinde gesteigert, bekräftigte der Rathauschef.

Kreditaufnahme von 400 000 Euro notwendig

Trotz der guten Einnahmesituation werde es nicht möglich sein, die Investitionen ohne Neuverschuldung zu stemmen. Eine Kreditaufnahme in Höhe von 400 000 Euro werde erforderlich sein, wodurch die Verschuldung zum Ende des Jahres 2018 auf 1,16 Millionen Euro oder 562 Euro je Einwohner ansteigen werde. Nicht außer Betracht gelassen werden dürften Risiken, die mit der frühen Aufstellung des Etats 2018 verbunden seien. So zum Beispiel die Kreisumlage, die von 28,5 Prozent um zwei Prozentpunkte angehoben werden soll.

Auch bei der Gewerbesteuer könne man sich nie sicher sein, ob die Einkünfte so erfolgten wie im Planansatz. Außerdem hänge das Ergebnis vom Konjunkturverlauf sowie davon ab, ob und in welcher Höhe die beantragten Zuschüsse flössen. Zusätzlich verunsicherten noch nicht abgerechnete Baumaßnahmen, Preissteigerungen in der Baubranche und ständig höhere Forderungen des Gesetzgebers die Haushaltssituation.

Mit kleinen Anregungen befürworteten die Räte einstimmig den vorgelegten Entwurf, der bereits in der nächsten Sitzung am 28. November verabschiedet werden soll.