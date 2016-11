Eschbronn Schuldenrückzahlung schränkt ein

Eschbronn-Mariazell. Finanziert werden sollen die Vorhaben mit der im Verwaltungshaushalt erwirtschafteten Zuführung an den Vermögenshaushalt in den kommenden vier Jahren von insgesamt 1,5 Millionen Euro, circa 1,3 Millionen Euro Zuschüsse, 660 000 Euro an Erschließungsbeiträgen und der Aufnahme von Krediten in Höhe von 917 000 Euro.

Wie Bürgermeister Franz Moser in seiner Haushaltsrede betonte, sei es emotional schwierig, wenn man die Schuldenfreiheit praktisch vor Augen habe und dann wieder zurück auf Los gehen müsse. Es werde aber nicht in Luxuseinrichtungen investiert, sondern in den Erhalt der Infrastruktur. Unterlassene und aufgeschobene Maßnahmen seien Hypotheken für die Zukunft und belasteten wie Schulden. Wenn auch derzeit die Zinsen niedrig seien und dies laut Mario Draghi, dem Präsidenten der europäischen Zentralbank, noch eine Weile anhalte, bestehe die Verpflichtung der Rückzahlung. Dies schränke die Gemeinde in ihrem Handlungsspielraum ein, erklärte der Schultes.

Im Februar habe er den Bescheid über die Auflösung des Schulstandorts Locherhof und auch die Zusage für eine Förderung aus dem Fachprogramm der Schulhausbauförderung bekommen. Der Gemeinderat habe mehrfach über dieses 2,6 Millionen teure Projekt beraten. Im nächsten Jahr wolle man möglichst in die Planung einsteigen und für 2018 die erforderlichen Förderanträge stellen. Im Übrigen sei der Prozess um das Konzept und die Abfrage über den Bedarf einer Ganztagsgrundschule für die Kommune aufschlussreich.