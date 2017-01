Eschbronn Schmieder sucht Ideen für Gäste

Wie Ratsmitglied und Partnerschaftskomitee-Leiter Manfred Schmieder in der Sitzung des Gemeinderats mitteilte, sucht er für eine Familie mit drei Kindern eine Übernachtungsmöglichkeit. Auch brauche er für die Programmgestaltung noch Unterstützung. Bislang sei mit den Gästen aus Frankreich, von denen "eine Frau besser Deutsch spricht als ich" (O-Ton Schmieder), vorgesehen, am Schmotzigen den Rathaussturm und abends den Hemglonkerball in der Mühlbachhalle zu besuchen.

Noch Fahrer gesucht

Am Freitagabend finde das Schnorren statt. Für die Zeit davor fehlten ihm aber noch Ideen und Mitfahrgelegenheiten. Am Fasnetsamstag sei bisher immer das Stellen des Narrenbaums auf der Muslen in Schwenningen besucht worden, abends der Hecke-Pfiefer-Ball in Locherhof.