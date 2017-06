Eschbronn-Locherhof. Der letzte von vier Vorträgen zum Reformationsjubiläum findet am Freitag, 23. Juni, in der Christuskirche Locherhof ab 20 Uhr statt. Der Abend steht unter dem Leitsatz "Allein Christus" und ist gleichzeitig Zusammenfassung und Höhepunkt aller bisherigen Themenabende. Als Referent konnte das Vorbereitungsteam Rolf Hille gewinnen. Der evangelische Theologe war über viele Jahre Vorsitzender der Evangelischen Allianz Deutschland und von 1995 bis 2009 Rektor des Albrecht-Bengel-Hauses in Tübingen. In seinen Büchern und Vorträgen ist die Einzigartigkeit Jesu Christi in der Vielfalt der Weltanschauungen ein Thema, das er mit Leidenschaft und großer Sachkenntnis behandelt. Rolf Hille kann dabei nicht nur aus seiner Bibelkenntnis, sondern auch aus seinem großen philosophischen Wissen schöpfen. Die Zuhörer können auf einen interessanten und kurzweiligen Abend gespannt sein.