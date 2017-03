Eschbronn Provisorium soll zehn Jahre halten

Die Entscheidung, dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen, fiel dem Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag nicht leicht.

Wie Bürgermeister Franz Moser erinnerte, sei im Mai vergangenen Jahres vom Ratsgremium beschlossen worden, ein Flurneuordnungsverfahren für Eschbronn anzuschieben. Hauptgrund sei, dass es für die desolaten Straßen und Wege im Außenbereich weder Zuschüsse noch Förderprogramme gebe und die Gemeinde die Sanierung aus eigener Kraft nicht stemmen könne. Das Landratsamt habe das Vorhaben befürwortet und darauf hingewiesen, dass auch andere Kommunen bereits Anträge gestellt hätten. Da die Behörde derzeit stark ausgelastet sei, werde es beim angestrebten Verfahren für Eschbronn zu Zeitverzögerungen von mehreren Jahren kommen, habe ihm die Behörde mitgeteilt.

Angesichts des Zustands vieler Wege sei ein Zuwarten nicht mehr ratsam. Dies gelte unbestritten vorrangig für den Harzwaldweg. Die Verwaltung habe nach einer Lösung gesucht, die möglichst geringe Kosten verursache. Beginnend an der Abzweigung am Mühlweg soll der bestehende Belag des Harzwaldwegs auf einer Länge von rund 400 Metern aufgefräst und Schottermaterial aufgetragen sowie verdichtet werden. Die geschätzten Kosten lägen bei rund 15000 Euro, im Haushaltsplan seien hierfür 10 000 Euro eingestellt. Aus nicht verbrauchten Mitteln von 2016 könne ein Haushaltsrest in Höhe von 7670 Euro gebildet und zur Finanzierung verwendet werden, stellte der Bürgermeister in Aussicht.