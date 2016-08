Eschbronn Nicht an jedem Tag ist Ostern

In der 17. Lebenswoche werden Junghennen in einer Gruppe eingestallt und an ihre neue Umgebung gewöhnt. Dabei lernen sie die Legenester hinter den Sitzstangen kennen, in die sie ab der 21. Woche ihre Eier legen sollen. Wenn sie stattdessen die Eier ins Stroh im überdachten Wintergarten legen, dann "habe ich jeden Tag Ostern", begründete King die Angewöhnungsphase. Aus den Legenestern kullern die Eier auf ein Band, auf dem sie in die Stempel- und Verpackungsstation laufen.

Das Futter für die Tiere wird aus eigenem Getreide mit zugekauftem Körnermais und Sojaschrot von einem Lohnunternehmer auf dem Harzwaldhof gemischt.

Auch der Boxenlaufstall für Rinder und Schweine konnte besichtigt werden, so dass jeder Besucher sehen konnte, woher Fleisch und Wurst auf der reich gedeckten Tafel in der Halle kamen. In der Backstube im Hof wird Bauernbrot gebacken zur Ergänzung des Angebots aus Eiern, Nudeln, Wurst, Schinken und Fleisch.

Alle Erzeugnisse werden direkt vermarktet und auf Wochenmärkten in Villingen-Schwenningen, Spaichingen, Tuttlingen, Furtwangen, Wolfach und Dornhan angeboten.