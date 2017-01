Eschbronn Nacht wie für Hexentanz gemacht

Eschbronn-Locherhof (lh). Weil der Pausenhof der Schule rutschig war, wurde der abschließende Hexentanz in die Turnhalle verlegt, in der der Fasnetauftakt noch eine ganze Weile weiterging.

Die Feuertaufe der jungen Narrengruppe aus Locherhof entwickelt sich immer mehr zu einem kleinen Narrentreffen. Neben den Stammgästen Hecke-Pfiefer Locherhof, Heuliecher und Rotseehexen Mariazell und den "Scheene Bronnerle" waren bei dem schaurig-schönen Spektakel auch die Baronengilde Lackendorf sowie die Debütanten Boschelwaldhexen Sulzbach, Schoaf-Hexen Weiler und Pfrieme Stumpe Tennenbronn mit von der Partie. Letztere Zunft brachte noch ihre Showtanzgruppe "One 2 Step" im Schlepptau mit.

Wie Vorsitzender Frank Engesser betonte, präsentiere sich das Häs der Hexengruppe erstmals mit Locherhofer Wappen und der Flamme an der Kapuze. Bereits am Nachmittag sei am Dorfplatz die neue Vereinsfahne gehisst worden. Diese soll nun künftig zusammen mit dem Dreschpfegel der Hecke-Pfiefer jedes Jahr ab dem 5. Januar bis zur Fasnetverbrennung den Dorfplatz schmücken, sagte Engesser. Dann drehte er die Uhr um rund fünf Stunden nach vorne, die Glocken läuteten zur Mitternacht. Plötzlich begann es zu stürmen, Kojoten heulten und die Geisterstein Hexen schlichen aus dem Dunkel ins Licht. Bitter war die Anklage gegen den "Diefermer", der wegen Hexerei auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Die Sage vom Geisterstein, wie es sich gegen 1759 zugetragen haben könnte, ließ die Besucher erschauern.