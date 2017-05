Eschbronn Nach Geparden-Sprint winkt Karotte

Eschbronn-Locherhof. An acht Stationen konnten die Kinder für Geschicklichkeit, Koordination und Schnelligkeit Karotten sammeln und am Schluss ihr "Turni-Abzeichen" in Empfang nehmen.

Schon im dritten Jahr bieten Kindergärten, Grundschule und Turnverein gemeinsam den Sporttag für "Kindis" und Schulanfänger in den beiden Ortsteilen. Anita Schneider organisiert mit Erzieherinnen und Eltern den Parcours mit sieben Übungen in der Halle und einen auf dem Pausenhof.

Beim Gazellenlauf hüpfen die Kinder in ausgelegte Ringe, abwechselnd auf einem oder auf beiden Beinen. Vorsichtig wie eine Katze balancieren sie auf einer Wippe und können zur Belohnung ein Karottenbild auf ihren Laufzettel kleben. Wer schnell wie ein Gepard die 20 Meter sprintet, kann sogar drei Karotten "aufbäbben". Wer nach dem Purzelbaum auf die Füße kugelt, auch der bekommt drei Karotten, die Bestmarke.