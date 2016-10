Eschbronn Musikgarten fördert ohne Leistungsdruck

Eine Kooperation zwischen der Musikschule Dunningen und dem Kindergarten ermöglicht dieses Angebot.

Viele Ideen stecken in dem Musikgartenprogramm. Dabei stärkt und fördert es die Intelligenz und Feinmotorik, Sprachfertigkeiten sowie die emotionale und soziale Kompetenz der Kinder, so der Kindergarten. Der Leistungsdruck steht nicht an erster Stelle. so verwandelten sich die Kinder in Frösche, Pferde und Elefanten. Sie konnten ihrer Fantasie dabei freien Lauf lassen und zugleich rhythmische Elemente sowie die eigene Stimme kennenlernen.