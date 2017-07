Eschbronn Mit schlechtem Geschmack kann man punkten

Bei den Damen besiegten die "Hänkys" die "Spielerfrauen 2" im Finale mit 5:2 und holten sich zum vierten Mal in Folge den Siegertitel. Zum ersten Mal wurde auch das beste "Bad Taste Outfit" prämiert. Alle teilnehmenden Mannschaften stimmten ab und sprachen den Preis der Damenmannschaft "Gloxku" zu.

Der dritte Tag startete unter dem Motto "Fit in den Tag". Vinyasa Yoga-Lehrerin Ingrid Kirchmayer führte 13 interessierte Damen und einen Herrn unter freiem Himmel in diese Entspannungsform ein. Am Nachmittag wurde die 20. Volleyball-Dorfmeisterschaft ausgetragen, die von Ursula und Elmar Zehnder und Andreas Kammerer organisiert worden war. Die zehn teilnehmenden Mannschaften kämpften in spannenden Spielen um den begehrten Wanderpokal. Schließlich konnten sich die "Netzbatscher" im hochkarätigen Endspiel gegen "Dicht am Netz" mit 25:22 und 25:21 durchsetzen und sicherten sich so den Siegertitel.