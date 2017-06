Eschbronn Mit schlechtem Geschmack gekickt

Am Samstag ging das Sportwochenende bereits um 10 Uhr mit einem D-Mädchen- und Bambini-Turnier auf drei Spielfeldern parallel weiter. An den Turnieren nahmen fünf D-Mädchen-Mannschaften, davon zwei eigene und elf Bambini-Mannschaften, davon vier eigene, teil.

Die Spvgg Aldingen 1 konnte sich schließlich im Endspiel des D-Mädchenturniers mit 2:0 gegen die SG Mariazell/Locherhof 1 durchsetzen.

Parallel bot die Jugendabteilung in der "Kreativ-Ecke" im Zelt für die Kleinen Kinderschminken und kreatives Werken an. Zudem gab es Kaffee und Kuchen. Alle diese Angebote wurden von den Gästen auch gerne angenommen.

Dramatische Spiele

Am Nachmittag fand dann das inzwischen fast schon traditionelle "Bad Taste XXL-Lebendkicker-Turnier" statt, organisiert von Thorsten Müller, Matthias Ebert und Rafael Haberstroh. Insgesamt 16 nach "schlechtem Geschmack" gekleidete Mannschaften kämpften um die begehrten Wanderpokale. Nach hoch spannenden und dramatischen Spielen setzten sich bei den Herren "Eleganter" mit 5:2 gegen die Vorjahressieger "Stangentänzer" durch und sicherten sich so den Siegertitel. Platz 3 belegte "Hangover 96", nachdem sie "#SWAG" im kleinen Finale knapp mit 3:2 auf Platz 4 verwiesen hatten. Die Platzierungen bei den Herren im Einzelnen: Platz 1: Eleganter, Platz 2: Stangentänzer, Platz 3: Hangover 96, Platz 4: #SWAG, Platz 5: Syraki, Platz 6: The Fisting 5, Platz 7: Dynamo Tresen, Platz 8: JVS und Platz 9: FVA Ballermänner.

Bei den Damen besiegten die "Hänkys" die "Spielerfrauen 2" im Finale mit 5:2 und holten sich nunmehr zum vierten Mal in Folge den Siegertitel. Platz 3 belegten "Isi’s Bitches" nach einem 6:2 Sieg gegen die "Spielerfrauen 1" im kleinen Finale. Die Platzierungen bei den Damen: Platz 1. Hänkys, Platz 2: Spielerfrauen 2, Platz 3: Isi’s Bitches, Platz 4: Spielerfrauen 1, Platz 5: Erwin’s Mädchen, Platz 6: Gloxku und Platz 7: Jufo Weiler. Zum ersten Mal wurde auch das beste "Bad Taste Outfit" prämiert. Alle teilnehmenden Mannschaften stimmten ab und sprachen den Preis der Damenmannschaft "Gloxku" zu.

Fit in den Tag

Der Sonntag startete unter dem Motto "Fit in den Tag". Vinyasa Yoga-Lehrerin Ingrid Kirchmayer führte 13 interessierte Damen und einen Herrn unter freiem Himmel in diese Entspannungsform ein.

Am Nachmittag wurde dann die 20. Volleyball-Dorfmeisterschaft ausgetragen, die von Ursula und Elmar Zehnder und Andreas Kammerer organisiert worden war. Die zehn teilnehmenden Mannschaften kämpften in spannenden Spielen um den begehrten Wanderpokal. Schließlich konnten sich die "Netzbatscher" im hochkarätigen Endspiel gegen "Dicht am Netz" mit 25:22 und 25:21 durchsetzen und sicherten sich so den Siegertitel. Im kleinen Finale schaffte es die "SchlechtSchmetterFront" die "Fanta 5" mit 33:22 zu besiegen und sich somit den 3. Platz zu sichern. Die Platzierungen im Einzelnen: Platz 1: Netzbatscher, Platz 2: Dicht am Netz, Platz 3: SchlechtSchmetterFront, Platz 4: Fanta 5, Platz 5: ImPoSand, Platz 6: Jura Eschbronn, Platz 7: Depot Deluxe, Platz 8: Die Motivierten, Platz 9: Augusten-Clan und Platz 10: Bläserbande.

Parallel konnte Speedminton gespielt werden und für die Kleinen war eine Hüpfburg aufgebaut. Auch das 20. Sportwochenende war für alle Beteiligten und Helfer ein voller Erfolg.