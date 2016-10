Eschbronn Marsch der Alten Herren mit Überraschungen

In Fahrgemeinschaften wurden 25 AH-Mitglieder zum Bahnhof St. Georgen chauffiert. Dort wartete auf die gestandenen Fußballer ein erster mächtiger Anstieg zum Sportgelände, der einigen den Puls in die Höhe trieb. Während die Gruppe am Gasthaus Staude gerade noch ohne Einkehr vorbeikam und andere Wanderer darüber staunten, war es wenig später im Bereich Windkapf höchste Zeit, beim Frühschoppen im Deutschen Jäger den aufkommenden Durst zu löschen.

Frisch gestärkt wurde der Marsch auf dem Höhenwanderweg in Richtung Fohrenbühl entlang herrlicher Landschaft mit weidenden Kühen fortgesetzt. Nach einer weiteren Rast mit Speis und Trank im Landgasthof Lauble brach die Wanderschar auf zur letzten Tagesetappe, die die Kicker nach 23 Kilometer strammen Fußmarsches zum Nachtquartier Naturfreundehaus Sommerecke führte. Herrliches Spätsommerwetter lud dazu ein, auf der Terrasse zu chillen, zu tratschen, zu fachsimpeln und zu grillen.

Im Anschluss wurden Karten gespielt, manche Anekdote erzählt und so die Kameradschaft gepflegt.