Eschbronn Luther: Mensch findet erst durch Jesus zu Gott

Zu diesem Vortrag mit dem Thema "Solus Christus" begrüßte Pfarrerin Heidrun Stocker aus Lauterbach eine große Anzahl von Zuhörern.

An den Beginn stellte Hille die Frage "Wer ist dieser Jesus?" , eine Frage, die er selbst am Scheidepunkt seines öffentlichen Wirkens an seine Freunde gerichtet habe. Nach einigen Wundern und Krankenheilungen hätten sich die einflussreichen Gruppen gegen Jesus gewandt. In dieser kritischen Lage habe Jesus die Frage zunächst an seine Jünger gestellt. Die Jünger seien zum Ergebnis gekommen, dass Jesu "Umfrageergebnisse" nicht schlecht standen angesichts der Tatsache, dass er als Prediger noch ganz am Anfang gestanden habe und dennoch viele an ihn glaubten. Lebte Jesus heute, so der Referent, müsste man diesem "religiösen Genie" den Friedensnobelpreis verleihen.

Für Martin Luther habe die Antwort gelautet: "Ich glaube, dass Jesus Christus wahrhaftiger Gott und wahrhaftiger Mensch ist." Er habe in diesem Bekenntnis betont, dass die Menschen einzig durch Christus dem Tod und der Gewalt des Teufels entrissen worden seien. Die Überlebensfrage laute nach Hille daher: "Bin ich durch Christus gerettet und bereit, ihm zu dienen und in seiner Gemeinschaft zu leben?" Gleichwohl bestünden heute Einwände, so Hille. Diese lauteten: " Man kann an Gott glauben, ohne an Jesus zu glauben und für andere Religionen hat Jesus nicht dieselbe zentrale Bedeutung wie für Christen. Dadurch gerate eventuell der Religionsfrieden in Gefahr. Und: Jesus war sicherlich eine herausragende Persönlichkeit, aber war er wirklich der Sohn Gottes?" Für Luther habe einzig das Modell von Jesus als Sohn Gottes Gültigkeit gehabt.