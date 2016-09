Eschbronn Kulturelle Bereicherung

Eschbronn-Locherhof. Die 24 Personen starke Singgemeinschaft hat ihr Talent am Sonntag im Rahmen ihres Jubiläums in der Christuskirche bewiesen. Wie es sich für einen chor gehört, wurde den Kirchenbesuchern beim Jubiläumsgottesdienst das vielfältige Repertoire präsentiert.

Begleitet wurden die Sänger durch Bezirkskantorin Judith Kilsbach an der Orgel. Dirigentin Claudia Habermann, die seit fünf Jahren den Chor mit brasilianischem Temperament leitet, hatte die Sängerschar in den vergangenen Monaten und Wochen mit vielen Proben speziell auf diesen Tag vorbereitet.

Früher wie heute ist der Kirchenchor ein wichtiger Bestandteil des kirchlichen und kulturellen Lebens in der Gemeinde. Mit seinen gesanglichen Beiträgen bereichert er die Gottesdienste in besonderem Maße, wie es am Sonntag wieder der Fall war. Den Gottesdienst hielt Pfarrerin Susanne Veith aus Horb am Neckar, die, wie sie versicherte, gerne zu diesem Anlass gekommen war.