Eschbronn Klare Strategie gefordert

Rat Christoph Meyer-Sander sagte, das Bestreben der Gemeinde Dunningen sei in Ordnung. Er habe sich kürzlich in Lackendorf und Dunningen umgesehen. Da hätten sich in den vergangenen Jahren enorme Wohnbaugebiete entwickelt. Eschbronn sei eine schöne kleine Gemeinde, müsse aber wachsam sein. Es müsse eine Strategie überlegt werden, um einerseits den bisherigen Dorfcharakter zu bewahren, andererseits aber den Anschluss in der Verwaltungsgemeinschaft nicht zu verlieren. Beim Ausweisen immer neuer Gebiete müsse anderen Kommunen einen Riegel vorgeschoben werden. Das könne in dem Tempo so nicht weitergehen. Seiner Ansicht nach wäre es besser, etwas Gemeinsames zu entwickeln und nicht jede Kommune für sich alleine, forderte Meyer-Sander.

Wie Bürgermeister Moser erinnerte, habe Eschbronn vor zwei Jahren bei Gewerbegebietsflächen eine Fortschreibung im FNP angestoßen, da im Gewerbegebiet "Ob Heckenwald" (Foto) allmählich die Flächen ausgingen. Aber die 2,5 Hektar im Bereich "Ziegelhüttenweg" zu bekommen, habe einen immensen Aufwand bedeutet.

Ratsmitglied Kai Echle bat den Bürgermeister, im Bereich "Ob Heckenwald" mit der Gemeinde Dunningen in Kontakt zu treten. Dort gibt es noch eine freie Fläche, die für Gewerbeansiedlung infrage käme, die aber auf Dunninger Gemarkung liege. In den vergangenen Jahren hatte es in diesem Bereich eine Gemarkungsverschiebung gegeben, wodurch Eschbronn weitere Gewerbeflächen anbieten konnte. Dies müsste nun ein weiteres Mal geschehen.

Über die Änderungsvorschläge wird der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft am heutigen Dienstag ab 19 Uhr im Rathaus Dunningen beraten und beschließen.