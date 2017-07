Eschbronn Kindergärten sind gut belegt

Eschbronn-Mariazell (czh). Die beiden Kindergärten in Eschbronn mit 35 und 50 Plätzen sind aktuell sehr gut belegt, das berichtete Bürgermeister Franz Moser in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats: Zurzeit besuchen in Locherhof 33 Kinder über drei Jahren und zwei Kinder unter drei Jahren den Kindergarten. Damit sei die Einrichtung mit 35 Plätzen fast vollständig belegt. Im kommenden Kindergartenjahr würden es 27 Kinder sein, von denen zwei unter drei Jahren seien, die doppelt gezählt würden. Damit seien dann 29 der 35 Plätze belegt.