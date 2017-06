Eschbronn Jury zeigt sich höchst beeindruckt

Nach intensiver Vorbereitung machte sich der Musikverein Mariazell am Sonntagmorgen bereits um 6.30 Uhr auf nach Donaueschingen. Das annähernd vollbesetzte Orchester durfte den Auftakt einer Reihe von Teilnehmern in der Donaueschinger Donauhalle übernehmen. Der Musikvereins Mariazells startete in der "Mittelstufe", der Dirigent hatte sich für die Stücke "Karthago" von Anselmo Loretan sowie "Os Passaros de Brasil" von Vlugt entschieden. Beide Stücke beinhalteten mehrere Stellen für Solisten, aber auch anspruchsvolle Grifftechnik und gekonnte Intonation sind gefragt.

Nach dem Einspielen im Mozartsaal waren die Musiker bereits um 8.30 Uhr gefordert. Aber Dirigent Kaltenbach führte sein Orchester gewohnt sicher durch die aufregenden Minuten des Wertungsspiels. Gelang es beim Stück "Karthago", den Aufstieg und Fall dieser einst so mächtigen Stadt im Norden Afrikas musikalisch umzusetzen, füllten beim dreisätzigen "Os pasaros" brasilianische Rhythmen den Raum.

Jury und Zuhörer, darunter auch eine Gruppe aus Eschbronn, spendeten Applaus und mit einem tiefen Durchatmen räumten die Mariazeller die Bühne. Jurymitglied Heidi Maier lobte das Orchester und seine Solisten, besprach aber auch kritische Stellen.