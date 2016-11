Eschbronn Interesse ist vorhanden, die Schülerzahl reicht aber nicht

In das Vorhaben wurde inzwischen viel Zeit investiert. Nach dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats zur Zusammenlegung der Grundschule am Standort Mariazell wurde bei der Planung und Konzeption auch die Weiterentwicklung zur Ganztages-Grundschule verfolgt. Im November 2014 beschloss das Ratsgremium, eine Projektgruppe aus Vertretern des Schulträgers, Lehrerschaft, Elternbeirat (Schule und Kindergarten), sowie eines sachkundigen Bürgers, ein ehemaliger Mitarbeiter des Landeskultusministerium, mit der Erstellung eines pädagogischen Konzepts in Wahlform zu beauftragen.

In einer Bürgerversammlung und in einem Workshop wurde die Thematik weiter besprochen und diskutiert. Das fertige Konzept wurde dem Gemeinderat kürzlich in nichtöffentlicher Sitzung sowie den Eltern der Grundschüler und der Kinder, die im kommenden Schuljahr eingeschult werden, vorgestellt. Das Konzept dient nicht primär der Kinderbetreuung am Nachmittag, um den Eltern gerecht zu werden. Vielmehr stand das Wohl der Schüler im Mittelpunkt, deshalb war eine zeitliche Entzerrung des Unterrichts auf vormittags und nachmittags geplant, um den Schülern längere Pausen sowie die Wahrnehmung außerschulischer Angebote zu ermöglichen.

Das Modell sah eine Ganztages-Grundschule über vier Tage von Montag bis Donnerstag mit sieben Schulstunden von 8 Uhr bis 15.15 Uhr vor. Damit verbunden war ein warmes Mittagessen, das allerdings nicht verbindlich gewesen wäre. Ganztagsschüler hätten zum Mittagessen auch nach Hause gehen und danach wieder in die Schule kommen können.