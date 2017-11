Eschbronn-Mariazell (lh). Bürgermeister Franz Moser informierte im Eschbronner Gemeinderat darüber, dass der Energieversorger EGT Triberg den weiteren Ausbau seines Gasnetzes in der Schönbronner Straße zwischen der Einmündung Carl-Härdtner-Straße und dem Wohngebiet "Im Angel" plane. Zumindest auf einer Teilstrecke davon wolle die EnRW die Stromleitung ins Erdreich mit verlegen. Die Verwaltung empfehle den Grundstücksbesitzern, eine Erdverkabelung des Hausanschlusses vorzunehmen, auch wenn die Dachständer nicht sofort abgebaut werden könnten, weil über sie noch die Stromversorgung dahinter liegender Gebäude erfolge. Bei den geplanten Tiefbaumaßnahmen böte es sich an, mit den Anliegern in Kontakt zu treten. Die Kommune biete deshalb am Mittwoch, 15. November, 19 Uhr, ein Informationsgespräch im Feuerwehrgerätehaus Locherhof an.